Обещал строить дома за четыре месяца

В Севастополе полиция расследует мошенничество при строительстве жилья с ущербом более 42 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД.

Ведется следствие по уголовному делу в отношении 39-летнего коммерсанта, не исполнившего перед клиентами обязательства по постройке индивидуальных жилых домов. Установлено, что с 2023 по 2024 год подозреваемый, являясь одним из руководителей компании «Домус», предлагал гражданам услуги по строительству недвижимости, заключал с ними договоры и получал от них предоплату. Несмотря на обещания передать готовое жилье уже через 120 дней, дома полностью построены не были. В некоторых случаях возведены стены, в других стройка завершилась на этапе залитого фундамента.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 25 жителей Севастополя и Республики Крым. В настоящее время следователем назначены 25 строительно-технических судебных экспертиз по недостроенным объектам для определения окончательной суммы причиненного ущерба. Однако, по предварительным оценкам, она составляет более 42 миллионов рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска с помощью спецназа Росгвардии «Беркут-С». В ходе обысков по его месту проживания изъяты документы, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. На имущество фигуранта и аффилированных с ним лиц наложен арест на сумму около двух млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность иных руководителей компании к мошеннической схеме, а также другие пострадавшие.