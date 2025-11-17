Новый Херсонес поддержат деньгами

«Порядка 700 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Распоряжение об этом подписано», сообщила пресс-служба кабмина.

Как сообщается, этими дополнительными средствами будут планируется покрыть расходы комплекса в 2025 году. Среди них расходы, связанные с обеспечением деятельности комплекса, подготовкой и созданием новых экспозиций, а также обеспечением безопасности.

В настоящее время, музейно-храмовый комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея и открытый амфитеатр, а также тематические парки и усадьбы.