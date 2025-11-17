На Стрелецком спуске установлены камеры

На участке дороги от ул.Пожарова до пл.Восставших установлен скоростной режим до 40 км/ч в обоих направлениях движениях. Контролирует его соблюдение комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД.

«Для повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасном участке дороги по адресу: Стрелецкий спуск, км 0+370, установлен комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме», — сообщили в департаменте транспорта.

Комплексом фиксируются следующие нарушения:

— превышение скорости,

— движение по полосе встречного движения,

— не пристегнутый ремень безопасности,

—- использование водителем телефона во время движения.

Как объяснили «Севастопольской газете» в департаменте транспорта, камеры на Стрелецком спуске установлены по требованию ГИБДД. На этом участке дороги в последнее время было несколько смертельных аварий как раз из-за превышения водителями скоростного режима и выезда на встречную полосу.