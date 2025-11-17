Две севастопольские школы отметили «Знаком качества»

Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина и Севастопольской школе №3 с углубленным изучением английского языка имени Александра Невского присвоили «Знак качества» за высокие образовательные результаты.

О запуске проекта «Знак качества для образовательных организаций» объявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Всероссийской конференции по оценке качества образования.

«Мы будем отмечать не только топовые школы больших городов, но и школы, которые в ограниченных социально-экономических условиях показывают хорошие результаты. Отдельно будем отмечать школы, которые демонстрируют объективные результаты и не боятся этого», – рассказал А.Музаев.

«Знак качества для образовательных организаций» реализуется в двух направлениях.

Знаком за «Высокие образовательные результаты» были отмечены 310 школ из 63 регионов России.

Высокую оценку по направлению «Высокая культура оценивания» получили 969 школ, с формулировкой «за высокую объективность оценивания».

Списки первых школ – обладателей почетных номинаций уже размещены на сайте Федерального института оценки качества образования.

Почетные знаки отмеченные школы смогут разместить на своих сайтах.