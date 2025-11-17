Две семьи из Севастополя — в финале конкурса «Это у нас семейное»

Они продолжат борьбу за сертификат в пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

В Ростове-на-Дону с 13 по 16 ноября проходили окружные полуфиналы для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное» из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из регионов Донбасса и Новороссии.

Очные мероприятия окружных полуфиналов собрали 238 семей, это 1234 человека, в том числе семь семей (38 человек) из Севастополя. От Южного федерального округа в финал вышли 22 семьи. В их числе восемь — из Краснодарского края, по три семьи из Волгоградской и Ростовской областей, по две — из Республики Крым, Севастополя и Астраханской области, по одной семье из республик Адыгея и Калмыкия.

Финалисты от Севастополя — врачебная династия Бесединых-Гансон, в составе которой семь человек, а также Штетальных-Ткаченко — активная семья из восьми человек — они финалисты первого сезона этого конкурса, сообщили в пресс-службе городского правительства. Победителей определили по итогам оценочных испытаний, в рамках которых участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, посвященные теме «Быть семьей». Помимо этого, часть заданий была связана с культурным кодом России — ключевой темой второго сезона.

Всего на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Финал конкурса пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы — 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Принять участие в конкурсе может семейная команда из четырех и более родственников — представителей трех поколений (дети, родители, бабушки и дедушки). Самому младшему участнику должно быть от пяти до 17 лет (на момент окончания этапа «Регистрация семейной команды»).

В 2025 году конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья».