Затонувший в Южной бухте плавкран должны поднять до 27 апреля 2026 года

Распоряжением капитана Севастопольского морского порта от 11 ноября собственнику затонувшего в Севастополе плавкрана — АО «Центр судоремонта «Звездочка» ОСК — предписано убрать судно из акватории морского порта до 27 апреля 2026 года.

Документация по удалению должна быть разработана до 26 декабря текущего года. Работы по поднятию крана «ПК-400» (строительный номер 001 «Севастополь») должны начаться не позднее 11 февраля.

В распоряжении капитана порта указано, что перевернувшийся плавучий кран создает угрозу безопасности мореплавания. Помимо этого, согласно письму Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования нахождение затонувшего имущества — плавучего крана проекта «ПК-400» в акватории Черного моря причиняет вред окружающей среде.

27 октября в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода (принадлежит АО «Центр судоремонта «Звездочка» ОСК) при проведении испытания грузового устройства опрокинулся плавкран. В результате ЧП три человека погибли, более 20 получили травмы. Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.