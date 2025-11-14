Все госпитализированные после ЧП с плавкраном выписаны из больницы

Все пострадавшие при опрокидывании плавкрана в Южной бухте Севастополя и госпитализированные в стационар выписаны после лечения, сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения.

«Все пациенты выписаны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Первую городскую больницу после инцидента за медицинской помощью обратились 10 человек. Из них три пациента получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях, госпитализированы были семеро. В переводе в другие медицинские организации пациенты не нуждались.

27 октября в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода при проведении работ опрокинулся плавкран. В результате ЧП три человека погибли, более 20 получили травмы.