Появится единый портал объектов культурного наследия

Совет Федерации одобрил закон о создании единого портала учета объектов культурного наследия (ОКН), нуждающихся в восстановлении. Документ был внесен группой сенаторов во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко.

Новый ресурс будет работать на базе единой информационной системы жилищного строительства, оператором которой является ДОМ.РФ. На портале разместят данные только о тех объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии либо могут быть признаны таковыми.

Пользователям новой платформы будет доступна полная информация об ОКН: история и текущий статус, границы территории, сведения о правообладателях, требования к сохранению и(охранные обязательства), данные о возможных мерах господдержки.

Как считают авторы закона, для инвесторов это упростит поиск и оценку объектов для вложений, сделает процесс более понятным. Власти субъектов смогут привлекать средства на реставрацию, в том числе с помощью государственно-частного партнерства.