Осуждена за публичное распространение лжи о ВС РФ

Собранные следствием доказательства признанны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летней жительнице Севастополя. Она признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Установлено, что в июле 2024 года обвиняемая разместила в публичном канале популярного мессенджера сообщения с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ.

Преступная деятельность женщины была выявлена и пресечена сотрудниками ЦПЭ УМВД по городу Севастополю. Свою вину в совершении преступления она полностью признала.

В ходе расследования уголовного дела выполнены все необходимые следственные действия, проведены судебные экспертизы.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев 15 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права на 2 года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете.