Издали книгу о подводных лодках Севастопольского ВВМИУ

Это уже второе издание книги, с пометкой «исправленное и дополненное».

Впервые за всю историю училища в книге наиболее полно рассказывается о подводных лодках Военно-морского флота СССР, находившихся в ведении училища, на них проходили обучение борьбе за живучесть курсанты — будущие офицеры-подводники.

Документальное повествование о подводных лодках учебного заведения основано на архивных источниках и документальных материалах. Книга иллюстрирована редкими фотографиями, приводятся выдержки из документов.

В.Бойко известен как автор целого ряда книг об училище, которое он сам окончил в 1975 году.

Среди написанных им книг — «Книга Памяти выпускников Севастопольского ВВМИУ, погибших при исполнении служебных обязанностей», «Севастопольский морской кадетский корпус – Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище», «Морской Е.И.В.Н.Ц. корпус в Севастополе», «Бухта Голландия».

Кроме того, он — автор многочисленных публикаций по истории подводного флота: Книг Памяти подводников ВМФ СССР и РФ, погибших в 20-м веке, «Не служил бы я на флоте...», «Черноморский подплав 1907 – 2023», «Подводные лодки Первой мировой войны Российского Императорского Флота», «Иностранные подводные лодки в составе ВМФ СССР», «Трагедии Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского подплава», «Подводные Силы Российского Императорского Флота на Черном море 1907-1920», «Герои Черноморского подплава», «Подводная лодка С-178. Сорок лет спустя», «Подводные тайны Черного моря», «Мартиролог погибших подводных лодок Отечества» и многих других.

В.Бойко — лауреат многих литературных премий: национальной литературной премии «Щит и меч Отечества», победитель книжных конкурсов «Книжный Крым» и Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года-2024». Он также является лауреатом премии Министерства Обороны РФ в области культуры и искусства.