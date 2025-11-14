Хотят строить гостиницы и на маленьких виноградниках

Правительство Севастополя будет добиваться внесения изменений в федеральный закон о виноградарстве и виноделии о снятии ограничений на строительство туристической инфраструктуры на виноградниках площадью менее пяти гектаров.

В Москве 12–13 ноября прошел IV Российский винодельческий форум. Главная его пленарная сессия была посвящена теме «Вино России. Первая пятилетка» и приурочена к пятилетию вступления в силу закона №468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».

В числе многочисленных гостей на форуме присутствовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Выступая на пленарной сессии, он отметил, что за пять лет объем федеральных субсидий в в отрасль региона составила 2,2 млрд рублей.

«В 2022 году мы перезапустили приоритетный проект «Терруар Севастополь» — экосистему, объединившую виноделие и винный туризм. Сейчас в проекте 43 участника и четыре кандидата, мы создали 500 рабочих мест, общий объем инвестиций — почти 10 млрд рублей. У 14 участников проекта есть объекты капитального строительства — как собственные винодельни, так и туристические объекты», — отметил М.Развожаев и уточнил, что в Севастополь, единственный регион в стране, где определены четкие правила размещения туристической инфраструктуры.

«Мы строго следим, чтобы на землях, предназначенных для виноградников, не вырастали коттеджи и многоэтажки», — заявил губернатор.

Эта тема неспроста была поднята на форуме. Накануне в Госдуме РФ приняли в первом чтении законопроект о возможности строительства объектов виноградарства, виноделия и сельского туризма на землях сельхозназначения.

Вопрос в том, что с принятием федерального закона в Севастополе 17 реализованных и планируемых к реализации проектов будут не соответствовать предельным параметрам застройки, которые предлагаются авторами законопроекта. Виноградник в этом случае должен иметь площадь не менее пяти га.

«Важно сейчас выверить этот закон и сделать его максимально удобным и помогающим виноделам развиваться не в ущерб сохранению виноградопригодных земель. Вопрос просто в критериях, которые заданы, они очень ориентированы на большие крупные винодельческие хозяйства», — считает М.Развожаев.

Он пообещал, что Севастополь как винодельческий регион непременно внесет свои поправки в законопроект. «Мы точно будем добиваться снятия ограничения в пять гектаров для площади виноградных насаждений. У нас есть хозяйства со значительно меньшими наделами», — подчеркнул градоначальник.

Ключевые требования к участникам проекта «Терруар Севастополь»: виноградники должны занимать более 50% территории; земельный участок находиться в собственности или аренде более 15 лет; для площади менее 100 га возможна застройка до 10%, но не более 1,5 га, для площади более 100 га — не более 1%.