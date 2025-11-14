Чиновницу из Ялты задержали и уволили за взятку

Заместителя главы Ялты — начальника управления капитального строительства Ирину Беломестнову обвинили во взяточничестве и сняли с должности.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю 12 ноября чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день, И.Беломестнова была арестована.

Факт получения взятки от директора строительной компании в сумме 2,5 млн рублей установлен. Формулировка предъявленного обвинения — «за заключение муниципальных контрактов, последующее беспрепятственное препятствие и оплату выполненных подрядных работ по муниципальным контрактам – реконструкция и капитальный ремонт детского сада №22 по ул.Красноармейской».

Как сообщается, следствием проведены все неотложные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъята документация и предметы, представляющие интерес по уголовному делу. На основании изъятого устанавливаются иные возможные эпизоды противозаконный деятельности бывшей чиновницы.

И.Беломестнова была назначена на должность заместителя главы администрации Ялты в августе 2022 года.