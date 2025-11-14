12 поездов задерживается на пути в Крым и из него

Семь поездов дальнего следования «Таврия» задерживается на пути в Крым и пять в обратном направлении. Время задержки составляет от 1,5 до 4,5 часа, сообщил ТАСС перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Так, на пути в Крым задерживаются: поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь на 4 часа; №327 Кисловодск – Симферополь на 2,5 часа; №092 Москва – Севастополь на 2 часа; №316 Адлер – Симферополь на 1,5 часа; №195 Москва – Симферополь на 2 часа; №162 Пермь – Симферополь на 2 часа; №028 Москва – Симферополь на 1,5 часа.

По направлению из Крыма из графика выбились: поезд №068 Симферополь – Москва на 4,5 часа; №328 Симферополь – Кисловодск на 4 часа; №078 Симферополь – Санкт-Петербург на 3 часа; №196 Симферополь – Москва на 3 часа; №092 Севастополь – Москва на 3 часа.

Сбили беспилотники

Силы ПВО за ночь сбили 216 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 19 — над территорией Республики Крым, 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, — сообщили в военном ведомстве.