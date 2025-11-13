Возраст уголовной ответственности за диверсии снизили до 14 лет

Госдума 11 ноября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности за диверсионную деятельность.

В частности, снижен до 14 лет возраст привлечения к ответственности за диверсионные преступления (ст. 281 Уголовного кодекса) по аналогии с уже действующими нормами о террористических преступлениях. Вплоть до пожизненного лишения свободы будет грозить наказание за склонение несовершеннолетнего к диверсиям и терактам.

Другая норма законопроекта отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионно-террористической направленности и запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. Также осужденный за это не сможет просить об условно-досрочном освобождении, пока не отбудет три четверти срока наказания.

Согласно поправкам, обвиняемый не сможет рассчитывать и на смягчение наказания ниже санкции, предусмотренной статьей УК.

Принятые меры направлены на защиту интересов страны, повышение ее безопасности, а также на то, чтобы уберечь граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков.