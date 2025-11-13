Вход в Новый Херсонес для туристов станет платным

Плата за посещение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» вводится с 22 ноября. Для жителей Севастополя и Крыма вход останется бесплатным.

Туристам же теперь придется заплатить за вход 500 рублей. Для студентов из других регионов, пенсионеров, инвалидов III группы и детей в возрасте от 7 до 16 лет билет будет стоить 100 рублей. Детей до 7 лет пропустят на территорию Нового Херсонеса бесплатно.

Также бесплатный вход гарантирован студентам севастопольских и крымских университетов, участникам СВО и членам их семей, военнослужащим срочной службы, многодетным семьям (при предъявлении удостоверения), инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, а также членам клубов молодежных центров «Точка опоры».

Введение платы за вход в Музейно-храмовый комплекс в его администрации объяснили большими ежегодными затратами.