В Крыму перепроизводство яиц

С начала года в регионе произведено 276,7 млн яиц. По итогам 2024 года было произведено 287,7 млн штук, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.

«Если в прошлые годы куриное яйцо показывало нереальный рост с точки зрения цены, был дефицит, то сейчас ситуация: мы (аграрии России — прим. ТАСС) производим такое количество яйца, которое Российская Федерация не потребляет. Многие крупные холдинги на материке это яйцо превращают в субпродукты: делают из него все виды белковых, витаминов и всех остальных. К сожалению, мы столкнулись с тем, что, когда яйца не хватало, мы резко начали добавлять производство, и получилось так, что мы перепроизвели это яйцо. И тем самым <...> оказалось, что наши предприятия в день несли убыток до 500 тысяч рублей потому, что просто держали эту птицу», — рассказал он.

Министр добавил, что потери яйца аграриям удалось избежать, однако порядка одной недели оно могло храниться на складах в соответствующем температурном режиме без возможности реализации. Благодаря взаимодействию минсельхоза Крыма и регионального министерства промышленности и торговли яйцо удалось продать в продуктовых сетях республики. Также два крупнейших производителя куриного яйца в Крыму получили денежную поддержку, чтобы не останавливать посадку птицы и не прерывать цикл производства.

«Нет, конечно, — ответил Д.Кратюк на вопрос журналиста о том, планируется ли в связи со сложившейся ситуацией сокращать производство яйца в следующем году. — Те хозяйства на материке, которые действительно произвели чуть больше, они понимают, что [поработали] в убыток, пострадали. Они чуть снизят объем производства, и количества куриного яйца, которое производится в стране, будет абсолютно оптимально».