Средства от национализации имущества граждан Украины в Крыму пошли на благоустройство

«В этом году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим. Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое», — цитирует ТАСС сообщение С.Аксенова в телеграм-канале.

Еще более 600 мероприятий выполняются в рамках бюджетной программы по поручению президента России Владимира Путина и правительства России, добавил глава республики. До конца 2025 года будут завершены работы на 236 дворовых и общественных территориях, включая спортивные и детские площадки, обустраивается дополнительное освещение на улицах, проводится ремонт в учреждениях образования, спорта и культуры, а также завершается строительство и ремонт систем водоснабжения в 10 населенных пунктах, в том числе бурение скважин в Джанкойском и Симферопольском районах.

Реконструкция набережной в поселке Коктебель должна быть закончена к началу туристического сезона 2026 года, отметил С.Аксенов. Также в первом квартале следующего года планируется завершить благоустройство набережной им.Горького и ремонт стадиона Дворца спорта им.Гагарина в Евпатории.