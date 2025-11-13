Покажут холодное оружие трех веков

Сабли, шашки, кортики, ножи, кинжалы, – все это можно будет увидеть на выставке «Холодное оружие трех веков», которая откроется в ретрокинотеатре «Украина» (ул.Ленина,35).

Перед посетителями развернется хронология эволюции холодного оружия во время трех знаковых периодов отечественной истории: Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войн. Экспонатами станут образцы холодного оружия XIX–XXI веков.

Выставка расскажет о роли холодного оружия на протяжении трех веков, а также о развитии его назначения: от боевого до декоративному и церемониального. Анонсировано, что часть экспонатов в свое время были переданы в фонды Севастопольского музея обороны участникам боев за Севастополь или их родственниками.

Посетители также смогут стать свидетелями презентации нового книжного музейного издания «Холодное оружие».

Открытие выставки состоится 14 ноября в 16.00. Она будет работать до 12 апреля 2026 года.