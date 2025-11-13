Незаконную рекламу на остановках приказано убрать

За счет городского бюджета демонтируют 58 незаконных конструкций по центральному кольцу города, на улицах Гоголя и Кожанова, а также в районах авто- и железнодорожного вокзалов.

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя утвердил перечень рекламных конструкций, подлежащих демонтажу. Эти сити-лайты, вмонтированные в павильоны «умных остановок», принадлежат ИП Максиму Мандрицкому и ООО «Городские инновации».

Кроме того, департамент архитектуры обратился в Арбитражный суд Севастополя с исковыми заявлениями к ИП Мандрицкому Максиму Юрьевичу и ИП Мандрицкому Юрию Георгиевичу (отец М.Мандрицкого) «о взыскании неосновательного обогащения». Департамент требует от этих предпринимателей порядка 17 миллионов рублей — стоимость фактически оказанных услуг за использование мест для установки и эксплуатации рекламных конструкций за за шесть лет (с 2019 по 2025 годы).

В 2024 году городские власти впервые за 10 лет сформировали перечень мест разрешенных к установке рекламных конструкций и разыграли его на аукционе. Остановочных павильонов в списке не было. А места под сити-лайты, на которых были установлены конструкции Мандрицких, достались другому оператору наружной рекламы.