Налоговую службу в Севастополе возглавила Екатерина Земченко

Вместо Алексея Могилы, который назначен руководителем УФНС России по Ростовской области, налоговиков в Севастополе будет возглавлять советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Екатерина Земченко.

Уроженке Бахчисарая 51 год, в 1999 году она закончила Киевский Национальный экономический университет по специальности «экономика предприятия». В налоговых органах работает с 1993 года. «За время работы прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя УФНС России по Севастополю», — сообщает сайт ФНС.

Е.Земченко «Заслуженный экономист города Севастополя», «Почетный работник ФНС России», «Отличник ФНС России». Имеет другие ведомственные награды Федеральной налоговой службы и иных государственных органов.