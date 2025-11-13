Корейский окунь угрожает экосистеме Черного моря

К такому выводу пришли ученые Института биологии южных морей. Они провели исследования и обнаружили, что угроза исходит от хищного вселенца корейского окуня. Об этом сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.

Результаты своих исследований ученые опубликовали в научном журнале Scientific Reports под авторством группы ученых (первый автор младший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Игорь Тамойкин). В журнале впервые описаны особенности хищника: его питание, размножение и характер распространение у берегов Крыма.

Летом 2023 года ученые уже рассказывали «Севастопольской газете», что изучают корейского окуня, впервые обнаруженного в Балаклаве в 2013 году. Его родиной является Дальний Восток, в Черное море ре, скорее всего, попал вместе с устричным спатом или в виде молоди, которая в условиях Черного моря смогла адаптироваться, даже несмотря на то, что здесь вдвое ниже соленость. Такие виды рыб ученые называют эвригалинными, то есть выдерживающими любую соленость.

Три года назад ихтиологи заявляли о преждевременности утверждения, что корейский окунь полностью акклиматизировался в Черном море, но его находили все чаще и чаще, в том числе и половозрелых особей. Правда, тогда о натурализации этого вида в новой для него экосистеме говорить было рано, для этого нужно было найти его личинку или оплодотворенных самок (к слову, у этих рыб уникальный тип размножения – живорождение). Теперь же все необходимые данные получены.

«Самой крупной особью, которую мы зафиксировали, была самка трехлетнего возраста. Ее длина – чуть больше 40 см. Примечательно, все взрослые образцы, попавшие на анализ, были крупнее и увесистее, чем представители корейского окуня в естественной среде обитания, то есть на Дальнем Востоке. В Черном море он растет быстрее, наличие жира в брюшной полости свидетельствует о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов на любой экстренный случай. Сегодня мы можем с уверенностью сказать – корейский окунь у нас прижился, начал размножаться и прекрасно себя чувствует. Он уже обитает вдоль всего черноморского побережья России, а с недавних пор начал встречаться и в других странах, о чем пишут наши турецкие и болгарские коллеги. Мало того, зафиксирована первая находка тихоокеанского пришельца и в Мраморном море», – сообщил И.Тамойкин.

Как считает соавтор статьи, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын, корейский окунь – активная и прожорливая рыба, поэтому его появление в Черном море не пройдет незаметно для экосистемы и может привести к сокращению численности местных видов. По его словам, уже установлено, что корейский окунь покушается на естественную кормовую базу черноморских рыб и использует в качестве пищи самих рыб – барабулю, ставриду, зеленушку, а также креветку.

– В поле его пищевого выбора могут оказаться практически все некрупные прибрежные виды рыб, а также ракообразные. Конкурирует за пищу он, в первую очередь, со своим «родственником» – черноморской скорпеной (морским ершом), при этом имеет перед ним ряд преимуществ, например, большую активность, в том числе в холодное время года. А с другим хищником – темным горбылем, вселенец может конкурировать не только за рыбу и крабов, но и за убежища», – комментирует Д.Куцын.

За прошедшие три года ученые обследовали 18 экземпляров корейского окуня, которые были выловлены подводными охотниками в разных районах Крымского полуострова. Работа велась в лабораториях ИнБЮМ и включили также генетический анализ.

Именно расширенные генетические исследования должны стать следующим этапом научной работы. В результате ученые хотят найти ответы на вопросы, до каких размеров корейский окунь может вырастать в Черном море, какова продолжительность его жизни, каковы сроки нереста, плодовитость, отличия от тихоокеанских сородичей, Но главный вопрос — определить степень влияния на сложившуюся экосистему Черного моря.