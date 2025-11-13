Доступ к Ушаковой балке останется свободным

Огородить любимое место жителей Корабельной стороны забором решил департамент природных ресурсов и экологии Севастополя. Таким образом власти города планировали обозначить границы особо охраняемой природной территории. Но местные жители высказались категорически против.

После неудавшейся попытки установить забор, преграждающий свободный проход на территорию Ушаковой балки, и освещение скандальной темы в СМИ, муниципальные власти организовали встречу местных жителей и инициаторов огораживания — сотрудников департамента природных ресурсов и экологии. Встреча состоялась в администрации Нахимовского МО, сообщил телеканал «Первый Севастопольский».

— Мы договорились, что будет создана комиссия из нескольких департаментов. Мы спустимся в Ушакову балку, когда будет хорошая погода, и еще раз пропишем в так называемую «дорожную карту», что там нужно сделать. Также мы решили, что забор нам не нужен! — сообщила председатель ТОС «Макарова» Ирина Осипова.

По ее словам, забор все-таки установят, но в некоторых местах: «там где контейнерные площадки выходят на Ушакову балку, чтобы мусор в балку не летел». Для обозначения памятника природы вместо забора установят специальные таблички-указатели и информационные стенды, которых, честно говоря, и сейчас там предостаточно.