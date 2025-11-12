Виноделы получат компенсацию на закладку виноградников

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя провел конкурсный отбор на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с развитием молодых виноградников.

Победителями признаны пять хозяйств: КФХ «Передовое»; ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина»; ООО «Агрофирма «Золотая Балка»; ИП Глава КФХ Лебедева Т.А.; ООО «Качинский+», сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Общая сумма субсидии — 94,6 миллиона рублей. Господдержка охватывает три ключевых направления: обеспечение закладки новых виноградников, приобретение посадочного материала отечественного производства, приобретение основных средств и оборудования для производства винодельческой продукции.

Размер государственной поддержки в области виноградарства и виноделия из федерального и регионального бюджетов хозяйствам Севастополя в 2025 году составит 738,4 млн руб.

На развитие виноградарства и виноделия в Севастополе с 2014 года из госбюджета направлено свыше трех миллиардов рублей субсидий.

Сейчас под виноград отдано более семи тысяч гектаров, плодоносят пять тысяч га. Всего же сельхозугодья города занимают 35 тысяч га, это треть всей территории Севастополя.