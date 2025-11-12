Ушакову балку огораживают забором

Ограждение появилось рядом с детской площадкой и школой №42, а разметки из арматуры, выкрашенные красной краской, были замечены также за остановочным павильоном вдоль тропинки и далее вплоть до жилого дома по ул.Адмирала Макарова, 29.

Местные жители, обнаружившие подозрительную строительно-монтажную активность, пытались выяснить, на каком основании проводятся забороустроительные работы. Рабочие от вопросов уклонялись, так что узнать название их работодателя и его намерения не удалось.

Активисты возмущены и не согласны с установкой забора на общественной территории.

«В муниципалитете проходили общественные слушания по Ушаковой балке, на которых было принято решение, что в природном парке не будут устанавливать никакие заборы. Потому что, там где ставят заборы, начинаются ограничения», — уверена председатель ТОС «Макарова» Ирина Осипова.

Люди убеждены, что парк, созданный Федором Ушаковым, а потом содержавшийся на деньги Севморзавода, который и построил для них микрорайон, этим людям и принадлежит. Это не первый раз, когда местные жители пытаются отстоять природный парк, на территорию которого постоянно покушаются.

«Никто не вправе без слушаний и согласований с нами что-то здесь устраивать и огораживать. Наш ТОС — большой, мы — активные. Так спросите людей, чего они хотят? Ведь добродетели хотят сделать что-то для людей, а не против людей! Во всяком случае, мы так понимаем ситуацию», — негодует И.Осипова.

В воскресенье, 10 ноября, не дождавшись объяснений от руководства компании-забороустроителя и администрации Нахимовского муниципалитета, кто-то из жителей района забор демонтировал. Также местные жители убрали разметки из арматуры, опасаясь за безопасность детей.

Макаровцы ждут от правительства Севастополя оперативного решения и просят ответственных лиц принять правильное решение и не доводить неправомерными действиями ситуацию до конфликта.