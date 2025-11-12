Спуск на Адмирала Октябрьского теперь обещают открыть к лету-2026

На этот раз вместо конкретных сроков окончания ремонта подпорных стен заместитель начальника строительного управления АО «ВАД» по Севастополю Александр Куминов ограничился лаконичным: «Ближе к лету».

По его словам, на сегодня готовность объекта составляет 65%. Выполнены подготовительные работы и бо́льшая часть монолитных работ. Сейчас рабочие постепенно понижают уровень временной насыпи.

Затягивание сроков строительства А.Куминов объяснил просьбами жителей не работать в ночное время, а также стесненными условиями, препятствующими работе техники.

— Сроки по проекту организации строительства составляют 18 месяцев. Ближе к лету мы запустим рабочее движение, — заключил А.Куминов.

Одновременно с общим движением транспорта, планируется запустить и пешеходную зону, по словам начальника стройуправления, иначе невозможно. Прежние заверения в том, что ночная смена и так не была предусмотрена изначально, А.Куминов комментировать не стал.

Зато рассказал, что по состоянию на сегодня, выполнены все буронабивные сваи, а монолитные работы выполнены на 80%. Также уже сделано переустройство сетей. Осталась самая трудозатратная часть, связанная с ручным трудом, что требует большого людского и временного ресурса. Сейчас на объекте задействованы 60 человек, из техники – экскаваторы-погрузчики, по необходимости, заказывают краны для погрузочно-разгрузочных работ, а также миксеры и пр..

— Технологически бетон должен набрать прочность, все рассчитано, у нас экспертиза утвердила продолжительность строительства, — продолжил он, добавив, что по финансированию вопросов нет: «Предоплаты у нас нет, мы получили аванс, предусмотренный контрактом, который мы получили в размере 50%.

Осталось сделать монолитные работы: устройство дорожной одежды, фасады, перильное ограждение и освещение».

Впрочем, возможно, что даже после запуска рабочего движения, работы продолжатся.

Что касается проектирования, то, по словам А.Куминова, оно завершено.

— Особенность проекта — содержание в одном контракте сразу проектирования и производства работ. Проектирование завершено, и в процессе реализации контракта будет разработана рабочая документация на основании проектной, — пояснил он.

Одна из подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского обрушилась в ноябре 2023 года. На второй стене по другую сторону улицы также зафиксированы деформации.

Проезд по улице перекрыт с 18 февраля 2025 года.