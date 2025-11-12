Разрешили строить гостиницы на виноградниках

Документ вносит изменения в Земельный кодекс и закон «О виноградарстве и виноделии». Согласно инициативе, виноградарские и винодельческие хозяйства смогут строить на своих землях объекты капитального строительства для сельского туризма. Все постройки должны быть объединены с винодельней в единый недвижимый комплекс, указывается в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает строгие требования: площадь виноградных насаждений должна быть не менее пять тысяч квадратных метров, высота построек – не более трех этажей, а их общая площадь не может превышать 0,5% от площади насаждений.

Вместе с этим в законопроекте отсутствует контроль за соблюдением установленных требований, а также ответственность за нарушения. Кроме того, обсуждается возможность смягчения норм, касающихся обязательного наличия сертификата и объединения всех объектов в единый комплекс.

В Севастополе уже построили и строят

В Севастополе уже сейчас есть гостиницы в винодельческих хозяйствах, участвующих в проекте «Терруар Севастополь». Это агротуристический комплекс Api Balaklava «Золотой балки» на 20 бунгало с рестораном и банным комплексом. Второй глэмпинг находится на винодельне Le K2 в Родном. Также в окрестностях этого села в хозяйствах Павла Швеца и Aya уже построены и работают гостиницы и рестораны.

По данным правительства города, в ближайшей перспективе глэмпинги-гостиницы появятся еще у трех участников севастопольского терруара: «Чоргун», «Репин О.В.», «Винодельческое хозяйство Акчурина», а в 17 винодельнях строительство гостиниц запланировано.