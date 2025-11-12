Получены новые доказательства по делу о покушении на митрополита Тихона

ФСБ России провела в Москве, Псковской области и Крыму обыски по уголовному делу о подготовке теракта в отношении митрополита Тихона, в ходе которых получила новые доказательства причастности к этому преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича.

«11 ноября 2025 года в Москве, Псковской области и Республике Крым следственными органами проведены обыски и допросы лиц, входящих в близкое окружение фигурантов уголовного дела. Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д. Е. и Иванковича Н. С. к инкриминируемым им преступлениям», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. В ходе обысков также изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.

Кроме того, «в результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц».

В настоящее время расследование уголовного дела по статьям « подготовка теракта» и «незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» продолжается. Оно было возбуждено в феврале 2025 годаД.Попович и Н.Иванкович содержатся под стражей.

По данным ФСБ, по заданию украинских спецслужб в феврале 2025 года они должны были совершить убийство митрополита Тихона путем подрыва самодельного взрывного устройства на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. Согласно их чистосердечному признанию, после начала специальной военной операции их завербовали украинские спецслужбы для слежки за Тихоном, а также получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти.