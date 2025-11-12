Обозначат ООПТ знаками

Информационные и информационно-указательные знаки установят для защиты особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Всего в Севастополе их будет установлено 45.

Как сообщается, это нужно для их защиты от неблагоприятных воздействий, а также для повышения осведомленности жителей о природоохранном статусе территорий.

Начавшейся информационной компанией до конца 2025 года планируется охватить территории двух государственных природных ландшафтных заказников и шести памятников природы. Каждый знак станет оригинальной «визитной карточкой» для уникального природного объекта.

Знаки планируется разместить в основных точках доступа на территории: у въездов и на тропах в заказниках «Караньский» и «Мыс Айя», а также у памятников природы «Озерные дубы», «Дубы «Стражи Бельбека», «Фисташки у бухты Круглая», «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Лукулл», «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент» и «Ушакова балка».

Каждый знак будет содержать доступную информацию о данной ООПТ, а также сведения о ее площади, схеме границ, о регламентах и режимах нахождения на территории ООПТ.