Итоги «Монетной недели»: 250 тонн мелочи вернулось в оборот

Благодаря акции, которая завершилась в октябре этого года, в оборот вернулось более 56 млн монет почти на 245 млн рублей. Это максимальный результат начиная с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя», сообщила пресс-служба Банка России.

Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей. Вес сданной мелочи — свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года.

По итогам Монетной недели, которая проходила в апреле этого года, в денежный оборот вернулось более 51 миллиона монет почти на 242 миллиона рублей.