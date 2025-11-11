Вернулся из-за границы — подтверди, что ты не беспилотник

При возвращении из заграничной поездки в Россию гражданам страны будут на сутки блокировать мобильный интернет, сообщили в Минцифры. Нововведение тестируют с 10 ноября.

По требованию российских регуляторов операторы связи будут блокировать доступ к мобильному интернету и СМС. Для того, чтобы снова получить возможность пользоваться услугой, россиянам необходимо подтвердить, что сим-карту использует человек. Меру ввели для борьбы с беспилотниками. Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации.

Уточняется, что «период охлаждения» будет длиться сутки в случае, если сим-карта неактивна в течение 72 часов или при возвращении из международного роуминга.

Оповещение о блокировке приходит в СМС от оператора связи. В нем указывается информация о способах снятия ограничений. Воспользоваться ею можно сразу, авторизовавшись с помощью ссылки на тест с капчей. После успешного прохождения проверки услуги связи будут возобновлены.