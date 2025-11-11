В заповеднике «Казантипский» объявили сезон тишины

Объединенная дирекция особо-охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» сообщила о временном закрытии с 10 ноября для туристов государственного природного заповедника «Казантипский».

Причина такого решения — наступление ежегодного «сезона тишины» и связана с необходимостью снизить антропогенную нагрузку на естественные природные комплексы заповедника. Вновь открыть «Казантипский» для туристического посещения обещают после особого распоряжения.

На сайте напоминают, что заповедник «Опукский» в текущем сезоне был также закрыт для посещения, правда по независящим от учреждения причинам.

По уточняющими вопросами просят обращаться в отдел познавательного туризма (тел.+7 (978) 337-95-30) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), кроме субботы и воскресенья. В пятницу звонки принимаются до 13.00.