В городском правительстве — кадровые изменения

Ряды заместителей губернатора Севастополя пополнились еще одним чиновником, им стал Михаил Сылка, назначенный курировать здравоохранение и соцзащиту.

Прежде этими вопросами занимался заместитель губернатора Александр Кулагин, который с 2024 года работает в Законодательном собрании Севастополя.

— Понимаю, что задачи стоят непростые. Это и организация системы здравоохранения, оснащение больниц оборудованием и самое главное — улучшение качества оказания социальных услуг. То, чего ждут от нас люди. Надеюсь, мой опыт работы в Московской и Вологодской областях поможет справиться со всеми вызовами, — написал на своей странице в соцсети М.Сылка.

Сообщается, что М.Сылка имеет диплом о высшем образовании по специальности «государственное и муниципальное управление». Последние шесть месяцев был директором по организационно-контрольной работе в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес», а до этого несколько лет занимал должность заместителя губернатора в Вологодской области.

Как он сам признался, медицинского образования у него нет, но есть опыт по решению задач в сфере здравоохранения.

В Москву!

Еще одно изменение в структуре правительства касается заместителя губернатора Марии Литовко. Как написал на своей странице в соцсети губернатор Михаил Развожаев, она продолжит курировать в правительстве Севастополя вопросы выполнения нацпроектов, проектной деятельности, развития туризма, а также международного и межрегионального сотрудничества Севастополя. Меняется разве что место ее нахождения — теперь М.Литовко будет постоянно работать в Москве.

Ее обязанности кураторства экономического и цифрового развития города теперь перейдут к бывшему директору департамента экономического развития Денису Профатилову.

Вице-губернатор Игорь Михеев продолжит свое кураторство в сфере образования, культуры, спорта и молодежных проблем.