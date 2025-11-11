Реки Крыма ожили после октябрьских дождей

В октябре в бассейнах рек Крыма прошли дожди. По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», самыми значительными они были в юго-западном предгорье и ЮБК. Там выпало от 50,0 до 137,8 мм осадков, что в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир в 1.3-2.6 раза больше нормы.

Возобновился сток в верховье реки Черная у села Родниковое и в течение октября постепенно происходило поступление воды в Чернореченское водохранилище.

По сведениям Госскомводхоза, началось постепенное наполнение водой Партизанского водохранилища, что свидетельствует о возобновлении стока в верховье реки Альма.

К концу месяца произошло существенное улучшение гидрологической ситуации в бассейнах рек Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир и Биюк-Карасу. Средние расходы воды на реках Черная, Коккозка и Биюк–Карасу были в 3.7-5.0 раз выше нормы; на реках Салгир, Дерекойка, Малый Салгир — в 1.4-2.3 раза выше нормы; на реках Бельбекского комплекса — в 1.6-2.1 раза выше нормы.

28 октября закончился период низкой летне-осенней межени, который продолжался 85 дней. Лишь на отдельных малых реках селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.