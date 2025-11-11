Преодолевали вертикальный километр на скорость

Ежегодный чемпионат города по альпинизму (в дисциплине скайраннинг, вертикальный километр) состоялся 8 ноября, сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя.

Дистанция соревнований пролегала от самого моря на пляже «Таврида» в Батилимане до вершины горы Куш-Кая.

В этом году в чемпионате участвовали 24 спортсмена: 13 женщин и 11 мужчин. Лучший результат среди мужчин на дистанции показал член сборной команды города по альпинизму Александр Пискун. Ему удалось пройти ее за 29 минут и 4 секунды. Вторым был Андрей Мазаев (30 минут 14 секунд), третьим — Никита Левчук (33 минуты 49 секунд).

Лучшими среди женщин стали: Дарья Холопова (36 минут 17 секунд), Наталья Чупина (43 минуты 58 секунд) и Екатерина Измайлова (45 минут 36 секунд).

Одновременно проводился Открытый кубок Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя в дисциплине скайраннинг. В этой дисциплине места в общем зачете распределились следующим образом: первое — у Александра Пискуна, второе — у Игоря Пармакли (29 минут 40 секунд), третье — у Андрей Мазаева. Среди женщин самой быстрой была Алла Иванова (32 минуты 44 секунды), она обогнала Дарью Холопову, а третьей к финишу пришла Наталья Чупина.