Построили безопасный детский сад

Завершается строительство нового детского сада на 260 мест на ул.Вакуленчука в районе ТЦ «Лаванда». Это объект государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Строительная готовность детского сада сегодня составляет 99%. Завершаются финальные этапы: расстановка мебели, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы и благоустройство территории, включая озеленение и настройку системы автополива. В ближайшее время строители приступят к пуско-наладочным работам», — рассказал пресс-службе правительства Севастополя ведущий специалист производственно-технического отдела ГКУ ГС «ЕДКС» Михаил Цушко.

Сдать объект подрядчик — это симферопольская фирма «СУ-82» — должен в декабре 2025 года.

Здание построено из монолитного железобетона, внутренние стены отделаны огнестойкими стекломагнезитовыми панелями. Окна оснащены стеклопакетами с защитой класса К7 от взрывной волны. Установлены система контроля и управления доступом, мощная система противодымной защиты и шесть пожаробезопасных зон — по три на каждом этаже. Эти зоны оснащены системой дымоудаления и предназначены для временного укрытия маломобильных детей и персонала до прибытия спасателей. Также в здании предусмотрены лифты для маломобильных групп.

Двухэтажное здание общей площадью 5300 кв.м имеет 12 групповых помещений, медблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, психолога, методиста, столовую, прачечную, пищеблок полного цикла. Обустроены универсальные санузлы, доступные для детей-колясочников.