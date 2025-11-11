Каток на Мельника опять обещают достроить

После очередного перерыва, строители вернулись к возведению ледового дворца на пересечении Лабораторного шоссе и улицы Генерала Мельника. Такая информация добавляет оптимизма, если не иметь в виду анамнез объекта, завершить который изначально обещали в конце 2022 года.

Ледовый дворец включит два здания: трехэтажное административное, а также здание с ледовым покрытием размером 30x60 метров, и зрительскими трибунами на 750 мест.

Спортивный комплекс также включит тренажерные, акробатические и хореографические залы, помещения для спортсменов, тренеров, судей и обслуживающего персонала, раздевалки, медицинский пункт, пункт проката коньков и буфет с отдельным служебным входом.

На этот раз специалисты приступили к ледовому полю. Как сообщается, они завершили формирование первого «теплого» слоя катка, который располагается под тепло- и влагоизоляцией и предназначен для подогрева основания и предотвращения его промерзания. Это едва ли не основная часть ледового покрытия, на который, как слои пирога, уложат остальные.

Рабочие также выполнили штукатурку и окраску стен, устройство керамических полов, монтаж кровли первой секции, прокладку кабельных трасс и установку дверных блоков во второй секции. В настоящее время ведется монтаж инженерных сетей, в том числе пожарного и питьевого водоснабжения, вентиляционных камер и фанкойлов (система отопления и кондиционирования). В ноябре подрядчик планирует залить технологический слой охлаждения, после чего начать испытания холодильного оборудования. В ближайшее время на объект поступит вентиляционное оборудование, которые предполагается смонтировать в течение трех недель.

В Ледовом дворце планируется проводить соревнования регионального и федерального уровня. Тренировки хоккеистов, фигуристов и керлингистов будут проводиться в круглогодично.

Кроме того, на катке смогут проводить активный досуг все желающие.

Напомним, что стройка началась в августе 2020-го с тех пор сроки его ввода в эксплуатацию менялись не единожды. По последней информации, строительство катка завершат в конце 2025 года. Этот срок закреплен в госпрограмме.