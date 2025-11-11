Хлеб снова дорожает

С 12 ноября цены вырастут на 9%, уведомило своих торговых партнеров предприятие «Царь хлеб».

Повышение цен затронет всю продукцию, кроме социальных сортов хлеба. «Формовой» и «Дарницкий» сохранят стоимость в 20 рублей за счет субсидии из городского бюджета. В сентябре правительство Севастополя выделило предприятию на эти нужды еще 4,5 млн рублей.

Это уже второе за год повышение цен на продукцию «Царь хлеба». Предыдущий раз их подняли 26 февраля. Тогда на заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Равожаев заявлял, что хлебокомбинат «Царь хлеб» не будет проводить повторную индексацию цен на свою продукцию до конца 2025 года.

В обоих случаях повышение объяснили ростом цен на энергоносители, топливо, а также индексацией заработных плат сотрудникам хлебозавода.

Для производства хлеба пшеницы достаточно

Крым и Севастополь полностью обеспечены пшеницей для хлебопекарных целей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.

По его словам, 70% пшеницы, выращенной на полуострове, соответствует продовольственному классу. Внутренний спрос на зерно в регионе полностью закрыт, а для хлебопекарной промышленности сырья достаточно.

Кроме того, поставки зерна в Крым и Севастополь продолжаются и из других регионов России. С начала 2025 года поступило около 800 тысяч тонн зерновых, в основном их Омской, Новосибирской областей и Красноярского края.