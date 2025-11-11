Говорят об окружающей среде и климате

Эти темы обсуждают на X Международной научно-практической конференции «Системы контроля окружающей среды – 2025» (СКОС-25), в которой принимают участие страны ACEAH и БРИКС, при поддержке Севастопольского городского отделения Русского географического общества.

Конференцию организовали Институт природно-технических систем в Севастополе, во взаимодействии с Севастопольским государственным университетом, филиалом Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Севастополе, Институтом глобального климата и экологии имени академика Израэля, Институтом физики атмосферы им.Обухова, Институтом географии РАН.

На форуме также анализируют результаты российских и зарубежных научных достижений в области методов и технологий исследования и контроля.

Конференция проводится в очно-заочном формате, с участием около 250 ученых из России, Абхазии, Бельгии, Индии, Кыргызстана, Малайзии, Мьянмы, Франции, Швейцарии.

Работа организована в трех секциях: глобальные и региональные изменения климата и окружающей среды, экология природопользования, методы и средства измерения и исследования параметров природной среды.

Докладчики выступают на русском и английском языках. Конференция продлится до 13 ноября.