Детей катали на машинках незаконно

Летом прокуратура Гагаринского района Севастополя победила незаконную коммерческую деятельность в парке Победы, но в октябре она расцвела вновь.

Надзорным ведомством после проверок парка и прилегающей территории, находящихся в ведении ГБУ «Парки и скверы» был сделан вывод, что «достаточные меры для предотвращения ведения незаконной коммерческой деятельности на данной территории не принимались». В июле 2025 года прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона директору учреждения и в правоохранительные органы — для усиления контроля и активизации профилактической работы. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

В октябре 2025 года прокуратура провела очередную проверку с участием сотрудников территориального отдела полиции и вновь обнаружила на набережной парка Победы незаконную коммерческую деятельность. Физическое лицо без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо создания юридического лица самовольно установило нестационарный торговый объект по прокату детских машинок и дрифткаров на радиоуправлении.

Полицейские составили в отношении хозяина автопроката админпротокол. Материалы переданы на рассмотрение в суд. Также материалы проверки направлены департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка. Машинки изъяты и переданы на ответственное хранение в «Парки и скверы».