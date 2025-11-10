Загрязнение Южной бухты продолжают ликвидировать

Работы в бухте Севастополя, где опрокинулся плавкран, продолжаются две недели, следует из данных Росморречфлота.

«Суда «Морспасслужбы» осуществляют дежурство в районе ЧС для мониторинга акватории и ликвидации загрязнений нефтепродуктами в случае обнаружения», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота в ответ на запрос ТАСС.

Загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов распространилось на площадь порядка 409 тысяч кв.м. акватории Южной бухты после опрокидывания плавкрана на Севморзаводе 27 октября. По данным главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, в результате ЧП два человека погибли и более 20 получили травмы. Позднее в правоохранительных органах сообщили о гибели еще одного человека.