Стражей Бельбека почистят о обрежут

«Сегодня работа началась в селе Дальнем, где растут «Стражи Бельбека» — два черешчатых дуба возрастом более 500 лет, официально признанные памятниками природы регионального значения после научной оценки их возрастных, биологических и исторических ценностей», — рассказал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Специалисты обрежут усохшие и поврежденные ветви, обработают срезы, удалят комлевую поросль и водяные побеги, очистят стволы от грибов и посторонних предметов, запломбируют дупла, которые могут ускорять гниение древесины и снижать устойчивость деревьев к ветровым нагрузкам. Все процедуры проводят с соблюдением экостандартов, чтобы не навредить естественной биологической среде.

С 2023 по 2024 год ученые ИнБЮМа провели детальное исследование старовозрастных дубов, результаты которого легли в основу индивидуальных планов оздоровления для каждого дерева. При планировании работ учтены все рекомендации научной группы, включая оптимальные сроки проведения процедур, выбор безопасных средств обработки и минимально инвазивные методы вмешательства. Это должно продлить жизнь уникальным деревьям.