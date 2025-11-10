Сотрудники МВД отмечают свой профессиональный праздник

«Благодарю каждого за службу, выдержку и верность присяге! Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, энергии и мужества, чтобы и впредь оставаться надёжным щитом для граждан и примером коллег. Пусть каждый ваш рабочий день укрепляет уверенность в том, что вы делаете важное и нужное дело ради мира и безопасности России!» — обратился к подчиненным начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Сергей Сигунов.

Отличившихся сотрудников за высокие показатели в оперативной и служебной деятельности наградили: наградным оружием, медалями, нагрудными знаками, грамотами и благодарностями. Почетные гости обращались к собравшимся с поздравительными речами и вручали ценные подарки.

В своем выступлении губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что с 2014 года проделан огромный путь, чтобы служба сотрудников УМВД города стала более комфортной, безопасной и оснащенной технически. Открыто 12 опорных пунктов, введена региональная доплата к зарплате участковым. Снижается преступность на улицах и в иных общественных местах, проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. В результате работы по обеспечению безопасности дорожного движения уменьшилось число зарегистрированных ДТП с пострадавшими.

Завершилось мероприятие концертом артистов Академического театра танца им.Вадима Елизарова и оркестра Культурного центра УМВД.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции) отмечается ежегодно 10 ноября.