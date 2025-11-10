Соревновались в чир спорте

В Севастополе провели соревнования на Кубок города по чир спорту «ЧИРнаМОРЬЕ».

В спортивном зале ТРЦ «Муссон» собрались любители этого вида спорта, как обычно, с флагами клубов и дуделками, что должно поддерживать участников. Как обычно, одна из целей соревнований – популяризация в городе этого вида спорта и присвоение спортивных разрядов за достигнутые результаты.

Как рассказала «Севастопольской газете» главный судья соревнований, тренер клуба «Про чир» Кристина Мартьянова, кроме чемпионата, параллельно проводятся и массовые соревнования детей всех возрастов.

— Всего у нас сегодня больше 70 выходов, а количество участников превышает 200 спортсменов. Дисциплины, в которых выступают спортсмены — это группы, двойки и соло. Показываем практически все дисциплины перформанса, — робъяснила К.Мартьянова.

Соревнования проходили всего один день, зато участие в них приняли представители трех регионов: Севастополя, Республики Крым и ДНР. Изюминкой нынешнего чемпионата стало выступление чир мам, которые оказались настолько увлечены занятием детей, что не смогли удержаться от собственного участия.

— Они решили попробовать и доказать, что все возможно, — улыбнулась тренер.

В десятку лучших

Главный судья также рассказала, что в феврале в городе состоятся отборочные соревнования, в результате которых будет сформирована сборная команда Севастополя для участия на соревнованиях всероссийского уровня. Например, в мае состоятся чемпионат и первенство России, это будет масштабное соревнование с участием более 10 тысяч спортсменов.

— Мы очень стремимся быть в их числе, — поделилась К.Мартьянова,

Сейчас этот вид спорта активно развивается в Севастополе, и имеет хорошие перспективы. Федерации исполнилось пять лет, на сегодня она объединяет 250 спортсменов.

Во Всероссийских чемпионатах участвуют 84 российских региона, Севастополь пока занимает серединную позицию, стремясь попасть в десятку лучших.

Сейчас лидеры сборной команды Севастополя являются две «двойки»: Виктория Елизова и Виктория Михеева (возрастная категория 8-11 лет), а также Анастасия Тыниника и Василиса Чаусова (12-14 лет).