Развивать Балаклаву хотят пятизвездочными гостиницами

В Балаклаве собираются построить пятизвездочный гостиничный комплекс на набережной Назукина, 41, а также провести реконструкцию здания на набережной Назукина, 29.

Такие эскизные проекты рассматривались на заседании Архитектурно-художественного совета 6 ноября под председательством главы города Михаила Развожаева.

За проектирование ответственно местное архитектурное бюро «Основа». Гостиницы станут частью комплекса яхтенной марины, создаваемой по поручению Президента РФ на федеральные средства. Застройка же всей туристической инфраструктуры планируется на средства частных инвесторов.

Встройка

— Мы с самого начала ставили перед собой задачу не создавать что-то громкое, а восстановить живую ткань набережной и дать ей современное дыхание, — начал представление проекта руководитель «Основы» Максим Стрецкис.

Он отметил, что все исторические дачи на набережной Назукина — новострои украинского периода — уже не объекты культурного наследия.

— Проект восстанавливает плотность и живую ритмику застройки, характерную для первой половины 20 века. Основная идея — сохранить историческую структуру и вписать новые объемы так, чтобы они выглядели естественным продолжением набережной, будто сложенные в разное время. При застройке мы анализировали историческую застройку дач Юсупова, Апраксина, Соколовой так, чтобы выработать подход к архитектуре, — обратился к присутствующим М.Стрецкис.

Предложение «Основы» включает застройку набережной несколькими гостиничными корпусами, сохраняемыми в историческом виде со встройкой нескольких новых объемов. Проектируемый гостиничный комплекс будет иметь 64 номера на 120 гостей. Территория комплекса включает несколько исторических дач: Петькова, Соколовой, дом городского головы Михайли и другие здания и сооружения.

— Всего в состав комплекса входят девять корпусов: пять существующих и четыре новых. Новые объемы — это два четырехэтажных корпуса, ресторан и бассейн с генуэзскими термами. За застройкой расположен тенистый сад для гостей комплекса. Архитектура опирается на характерные элементы Балаклавы: арочные проемы, кованые балконы, ставни на первых этажах, деревянные маркизы, — объяснил М.Стрецкис.

По его словам, основной материал застройки — светлый натуральный камень: известняк, травертин, доломит, бут и сланец. Медь, используемая на одном из корпусов, со временем будет патинировать и стареть вместе с Балаклавой. Фасады собираются дополнить ставнями из термодревесины.

— Главная идея проекта — диалог старого и нового. Мы не подражаем греческим фасадам, а стараемся продолжить логику: их ритм, пропорцию, спокойствие. Фасад строится не на декоре, а на соотношениях, на спокойных выверенных пропорциях, — поэтизировал презентацию разработчик.

Новые корпуса будут встроены между существующими домами и визуально разделены на части, выполнены в двух подходах: современном и классическом.

От первого корпуса со входом и лобби формируется главная ось движения вдоль набережной к ресторану, бассейну и термам. Три существующих коттеджа дополнят собственными лифтами, в новых корпусах расположится номерной фонд коридорного типа из 48 номеров. Корпуса будут соединены секретным садом. Вечером, когда включается подсветка, здание буквально растворится в рельефе.

«В целом, проект — это восстановление исторической непрерывности набережной» , — завершил представление архитектор.

Замечаний не много

В ходе обсуждения члены арх-худсовета высказали ряд замечаний. Правда, у замгубернатора Максима Жукалова возник только один вопрос: останется ли набережная открытой для всех желающих. Утвердительный ответ был прогнозируем.

Председателя заксобрания Владимира Немцева заинтересовала судьба домов-новоделов — отреставрированных в 2010 году старинных дач, которые, как пояснил М.Стрецкис, будут восстановлены в «истинно историческом облике».

В отличие от коллег, член совета Александр Бурцев раскритиковал представленный проект, который, по его словам, ужасает. Он выразил несогласие с намерением перестроить реконструированные ранее особняки, сославшись, что их внешний вид максимально сохранен.

— Если посмотреть на дореволюционную застройку, там все объекты давали друг другу дышать. Сейчас я вижу стену — старые дома здесь «пропадают». Архитектурно это неудачный проект, с которым я не соглашусь, — возмутился А.Бурцев.

По его мнению, проект уничтожает существующие постройки. Аргументы разработчиков в выверенности своего проекта директора художественной школы А.Бурцева не убедили. Тем более, что М.Стрецкис упорно ссылался на средиземноморскую застройку, всегда чрезвычайно плотную.

— Вы наши шедевры такой банальной застройкой просто губим! На мой взгляд, это не архитектурный ансамбль! Это беда! — не унимался А.Бурцев, предлагая уменьшить этажность и увеличить разрывы между зданиями.

Полемику прервал М.Развожаев, заверив, что это мнение будет услышано.

Из других прозвучавших мнений: предложение Людмилы Борденюк исключить темные тона в оконных проемах, Елене Корневой не понравился верхний затемненный этаж, давящий на соседствующие постройки. Еще одно мнение — избыточность в архитектурном решении ресторана разномасштабных арок, не имеющих прямого функционального значения.

Немало членов совета приняли предлагаемый проект без замечаний. Валерий Дорошко поддержал А.Бурцева, но в то же время отметил будущность проекта, которое состоит в «комплексном решении пространства». Ему в презентации не хватило разве что зеленых насаждений. Обсуждение завершилось одобрением проекта в целом, с пожеланием еще раз обсудить нюансы в среде экспертов при одном голосе «против».

Пять звезд и генуэзские термы

Со слова «термы» началось представление реконструкции в пятизвездочный отель здания на набережной Назукина, 29 — бывшего советского научного института, а потом аттракциона «Академия шпионажа». По словам М.Стрецкиса, на этот раз речь идет о создании не обычного отельного спа-комплекса, а о классической технологии парения, как это было предусмотрено в римско-генуэзский период. Из стандартного здания 70-х годов решено сделать пятизвездочный отель на 135 номеров с сильным историческим акцентом. Поэтому архитекторы попытались «вести диалог с историей и ландшафтом». Здание разделили на два независимых объема, в корпусе расположили номерной фонд, в башне, визуально перекликающейся с башней Чембало, — ресторан, кухню, многофункциональный зал, спа-комплекс с банями, открытым бассейном со стеклянными стенами и внутренним стеклянным лифтом.

— Здание не имитирует старину, а продолжает традиции каменной архитектуры, свойственной побережью, — пообещал М.Стрецкис.

Существующую за будущей гостиницей частную застройку разработчики собираются скрыть. В целом члены арх-худсовета согласились с концепцией и пропорциями здания, при трех воздержавшихся.

Где наш пляж?

Другое дело, что жители Балаклавы, ознакомившись с двумя проектами, с удивлением обнаружили, что их интересы проектировщики, похоже, не учли. На картинке-визуализации почему-то отсутствует «Городской» пляж. Но вопрос о нем никто из присутствующих на совете почему-то не задал.

Поэтому рассерженные балаклавцы завалили комментариями с вопросом «Где наш пляж?!» публикацию губернатора М.Развожаева в соцсети о рассмотренных проектах.