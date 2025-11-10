Комета C/2025 V1 (Borisov) распалась на фрагменты

Обнаруженная 2 ноября астрономом-любителем Геннадием Борисовым комета в последние дни быстро теряла яркость, а 8 ноября, по поступающим данным, ее блеск катастрофически снизился. Объект, скорее всего, распался на фрагменты и после облета Солнца будет выброшен из Солнечной системы, став межзвездным объектом.

«Это означает, что орбита кометы при приближении к Солнцу стала гиперболической, то есть не замкнутой, и тело (точнее оставшееся после разрушения ядро) после того, как обогнет Солнце, будет выброшено из солнечной системы и станет межзвездным объектом, навсегда улетевшим в дальний космос», — сообщили ТАСС в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Комета была впервые замечена 2 ноября наблюдателем Г.Борисовым, работающим в Крыму, и получила его имя. В последние дни объект быстро терял яркость, а 8 ноября, согласно поступающим сведениям, его блеск катастрофически снизился, что указывает на распад. Такой исход вытекал из сценария обнаружения: ранее малозаметное тело, пропущенное крупными центрами слежения, в конце октября — первых числах ноября увеличило светимость в несколько сот раз, что и позволило его обнаружить. Быстрый рост яркости почти наверняка свидетельствовал об интенсивном разрушении, что сейчас находит подтверждение.

Измерения параметров орбиты, выполненные в период хорошей видимости, показали эксцентриситет 1.0096 — значение, немного превышающее единицу. Это указывает на гиперболическую, незамкнутую траекторию. По оценкам, оставшееся после разрушения ядро, обогнув Солнце, покинет пределы Солнечной системы и перейдет в разряд межзвездных объектов. Подобные орбиты время от времени приобретают долгопериодические кометы из удаленного облака Оорта, изначально имеющие эксцентриситет, близкий к единице, и способные увеличивать его под влиянием гравитации планет.

Не исключено, что по такому же механизму был когда-то выброшен из своей родной системы межзвездный объект 3I/ATLAS. В отдаленной перспективе — через сотни тысяч или миллионы лет — фрагменты кометы Борисова могут достичь другой планетной системы и быть замечены там наблюдателями.