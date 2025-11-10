Изменения налогового законодательства по НДС для малого бизнеса смягчат

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом. С поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года — при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн. При этом с учетом полномочий Правительства, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

Первоначально Правительство предлагало снизить порог уплаты НДС с 60 млн дохода в год до 20 млн.

Кроме того, учтены предложения о сохранении возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах. Предусматривается возможность сохранить льготный режим для ИТ-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки.