Изменения налогового законодательства по НДС для малого бизнеса смягчат
Правительство РФ учло предложения, озвученные бизнесом, депутатами Государственной Думы, заинтересованных ведомств по вопросу изменения налогового законодательства.
«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом. С поэтапным изменением порогов его уплаты: с 2026 года — при доходах в 20 млн рублей, с 2027 года — 15 млн, а с 2028 года — 10 млн. При этом с учетом полномочий Правительства, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
Первоначально Правительство предлагало снизить порог уплаты НДС с 60 млн дохода в год до 20 млн.
Кроме того, учтены предложения о сохранении возможности применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах. Предусматривается возможность сохранить льготный режим для ИТ-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки.