Издание Росреестра «Имена героев на карте России» передали в библиотеку СевГУ

В буклете собрана информация о географических объектах Российской Федерации, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны. Это горы, острова, бухты, хребты и мысы, каждый из которых увековечивает память о подвиге конкретного человека, защищавшего Родину в тяжелые времена.

На страницах издания читатели могут найти карты, на которых указаны эти географические объекты, а также биографии героев, что делает материал особенно наглядным и доступным для восприятия.

«Издание включает историю о 31 герое, чьи имена были увековечены на картах России. Каждый из них олицетворяет собой мужество и самоотверженность, их истории должны быть известны и переданы будущим поколениям. Издание призвано не только сохранить память о подвигах защитников Отечества, но и вдохновить молодежь на патриотизм и уважение к истории своей страны», — отметила помощник руководителя Управления Росреестра по Севастополю Наталья Яковлева, передавая буклет в библиотеку СевГУ.

«Новая книга станет важным дополнением коллекции библиотечных фондов, посвященных Великой Отечественной войне. Книга не только обогатит знания студентов, но и поможет привить уважение к истории и памяти о героях, которые отдали свои жизни ради будущего нашей страны», — подчеркнул заведующий кафедрой «Строительство и землеустройство» Института развития города СевГУ Юрий Рапацкий.