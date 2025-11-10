Идет подготовка к 50-летию Гагаринского района

Юбилей самого молодого района Севастополя отметят 13 ноября. К этой дате запланировано открытие выставки архивных материалов — уникальных фотографий и документов.

Экспозиция будут развернута у здания администрации муниципального округа на пр.Октябрьской революции, 8.

«Посещение выставки станет возможностью прикоснуться к живой истории и почувствовать гордость за наше общее наследие», — рассказала пресс-службе правительства города начальник отдела информации и использования документов Севастопольского архива Наталья Ситникова.

История Гагаринского района — это предприятия рыбопромышленного комплекса и радиоэлектронной промышленности, исторические и архитектурные памятники, места воинской славы. Обещают, что на выставке будут представлены уникальные фотографии и документы, по которым можно проследить, как формировалась планировка и архитектурный облик района.

Стенды будут доступны для ознакомления до 24 ноября.