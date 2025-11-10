Для набережной отольют чугунные светильники

Первая попытка установить фонари после завершенного к майским праздникам ремонта успехом не увенчалась. Их столбы гудели и дрожали под напором совсем небольшого ветерка. Поэтому света на набережной до сих пор нет, а проводка к фонарям спрятана под мусорные урны.

И вот новое предложение проектировщики вынесли на суд экспертов. Севастопольский архитектор Елена Корнева рассказала о предварительно проведенном историческом анализе осветительных приборов, которые устанавливались на Приморском бульваре в разное время, начиная с 80-х годов 19 века.

— Первоначально на прилегающей территории были газовые фонари так называемой пушкинской формы. Потом, в 60-х годы, были установлены светильники различной формы, с круглыми опорами. Были светильники-ландыши с пятью светильниками на одной опоре. На нижней территории, около театра, были установлены светильники другой формы, но тоже круглые. «Ландыши» могли быть повернуты вниз и вверх, — рассказала Е.Корнева. Опоры светильников были в двух цветах: черном и сером.

Следующий вариант светильников на Приморском бульваре датируется 2008-м годом. Тогда во время «куницынского ремонта» на место светлых с круглыми шарами пришли черные «пушкинские», сохранившиеся до наших дней. Членам арх-худсовета было предложено выбрать между вариантом 60-х годов и 2008 года, а также между серым и черным цветом опор.

— Образ фонарей, установленных в 60-е годы, нам ближе. Он будет правильнее, — констатировала Е.Корнева. Разработчики также отдали предпочтение светильникам круглой формы, предпочтя их пушкинским.

— Мы не старались в точности повторить историческую форму, но взяли оттуда пропорции и общее настроение, — сказала Е.Корнева. Вопрос о количестве плафонов тоже решился просто — их должно быть пять.

В ходе обсуждения члены совета решили, что стойки светильников должны быть обязательно чугунными с алюминиевыми креплениями-разводкой в верхней части. Они также высказались за поиск наиболее качественного исполнителя, чтобы не получилось, как фонарями на Большой Морской. Кроме того фонари должны быть влагозащищенными, а фонарная тумба — достаточно прочной.

Уже в самом конце обсуждения Валерий Дорошко предложил коллегам выбрать не «радикально черный цвет», а графитовый.

В итоге глава города поручил разработать индивидуальный проект с учетом принятых решений и представить на рассмотрение окончательный вариант.