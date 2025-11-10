Для детей сделают детские сим-карты

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин привел данные МВД, согласно которым число детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, за последние два года увеличилось на 30%: «Если в 2023 году их было почти 3,8 тысяч, то в 2025 году от таких преступлений пострадали порядка 5 тысяч несовершеннолетних.

Детские сим-карты, благодаря родительскому контролю и расширенной фильтрации трафика, должны способствовать защите ребенка от действий мошенников и различного вида угроз. Также взрослые смогут получать геопозицию своих детей без подачи официального заявления, что позволит оперативно узнавать местонахождение ребенка, если он долго не выходит на связь.

По мнению депутатов Государственной Думы, профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты. «Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем. Речь идет о защите детей», — написал В.Володин.